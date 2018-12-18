Москвичи стали реже говорить по телефону

https://news.ru/storage/news/bac70e483f220cc60b0ef65863895c63/39690e9e-3aef-46c6-b19c-82f776c90265_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Мобильный голосовой трафик в Москве за январь — сентябрь 2018 года снизился по сравнению с аналогичными периодом годичной давности. Об этом свидетельствует статистика Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Если в первые девять месяцев 2017 года столичные абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период этого года — чуть больше 47,11 млрд. За январь — сентябрь 2016 года этот показатель составил более 46,5 млрд минут, пишут «Ведомости».

Наибольшее падение голосового трафика произошло в I квартале 2018 года, когда москвичи говорили примерно на 900 тысяч минут меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Во II квартале трафик вырос по сравнению с прошлым годом, но в III квартале снизился вновь.

Как писал ранее News.ru, список российских субъектов с самой малодоступной мобильной связью возглавила Чеченская Республика. Там жители тратят наибольшую среди всех россиян часть зарплаты на использование телефона. Самым доступным использование мобильной связи оказалось в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве.