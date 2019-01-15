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Москвичи смогут быстрее получать электронные услуги

mos.ru

общество [ версия для печати ]

Личный кабинет портала мэра Москвы усовершенствовали. Теперь жители столицы начнут быстрее и проще получать электронные услуги, заявил глава департамента информационных технологий мегаполиса Эдуард Лысенко.

Пользователи получили возможность настраивать под себя сервисы сайта, чтобы получать необходимую информацию — о платежах и тарифах, например.

Виджеты первыми отображаются на портале городского главы. Гражданину станет проще отслеживать статус заявок по заказанным услугам. На форуме добавили развёрнутую инструкцию по всем нововведениям, пишет «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал о возросшей в России популярности электронных больничных. К концу 2018 года в стране выдано более 4,5 млн виртуальных документов.


#москва #россия
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