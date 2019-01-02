Москвичи скорбят по жертвам ЧП в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/20813b0cf44757863d444cdf3b3cac4d/88fd2917-84d8-4f95-b7e2-1b5e9cf19433_850.jpg Илья Московец/ТАСС

Жители Москвы приносят цветы и свечи к зданию представительства Челябинской области в столице.

Москвичи скорбят вместе с жителями региона по погибшим в результате обрушения части многоквартирного дома в Магнитогорске. Согласно последним данным, число жертв ЧП достигло 16 человек.

В самом Магнитогорске на месте происшествия появился стихийный мемориал. Люди приносят к разрушенному дому свечи, цветы и мягкие игрушки. Здесь же была проведена литургия, в которой участвовали примерно 200 человек, включая главу региона Бориса Дубровского, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал News.ru, на месте ЧП продолжается разбор завалов. Спасатели предполагают, что количество жертв инцидента ещё может возрасти. Неизвестной остаётся судьба более 20 человек.