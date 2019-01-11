USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,293 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,673.56 $
МОСКВА-11°C12:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Москвичи раскупили все карты «Тройка» в виде наклеек

mos.ru

общество [ версия для печати ]

Жители столицы раскупили за новогодние праздники все транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Всего метрополитен сделал тысячу таких проездных.

«Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж — 25 декабря, вторую (еще 500 штук) — за новогодние праздники», — передаёт сообщение пресс-службы ведомства «Москва 24».

В метрополитене отметили, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия нестандартных карт «Тройка».

Как ранее писал News.ru, Московский метрополитен выпустил проездную карту «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Новые устройства можно прикладывать к турникетам.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
технологии 18:36, 2 января 2019
Московская «Тройка» подружилась с Samsung Pay
общество 13:16, 25 декабря 2018
Карту «Тройка» выпустили в виде наклейки
общество 12:58, 14 декабря 2018
Карту «Тройка» посвятили новой сцене театра Табакова
Лента новостей
экономика 12:12
Птицефабрика объяснила продажу яиц девятками
политика 12:07
Лавров обсудит с главой МИД Японии мирный договор
политика 12:05
Новак намерен участвовать в экономическом форуме в Давосе
экономика 12:02
ФТС: в 2018 году вырос импорт из дальнего зарубежья в РФ
общество 12:00
В Минкомсвязи не поддержали аресты за оскорбление власти
Другие новости
общество 12:00
В Минкомсвязи не поддержали аресты за оскорбление власти
общество 11:12
Фонд Кадырова поможет семьям пострадавших в Магнитогорске
общество 11:03
Для заключённых хотят построить специальные общежития
общество 10:27
СК РФ просят проверить детали убийства журналистов в ЦАР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top