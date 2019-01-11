Москвичи раскупили все карты «Тройка» в виде наклеек

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Жители столицы раскупили за новогодние праздники все транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Всего метрополитен сделал тысячу таких проездных.

«Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж — 25 декабря, вторую (еще 500 штук) — за новогодние праздники», — передаёт сообщение пресс-службы ведомства «Москва 24».

В метрополитене отметили, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия нестандартных карт «Тройка».

Как ранее писал News.ru, Московский метрополитен выпустил проездную карту «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Новые устройства можно прикладывать к турникетам.