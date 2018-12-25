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Москвичи превышают норму потребления соли и сахара

Andrey Turusov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что жители столицы в день съедают в 1,5 раза больше сахара и в три раза больше соли, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ, и в три раза больше соли», — сказала Стародубова.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 50 г сахара в день, а соли не более 5 г.

Основными источниками соли диетолог назвала колбасы, соления, различные копчености. Она также отметила, что жители должны минимизировать потребление газированных напитков и пакетированных соков, так как содержание сахара в них всегда выше нормы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее News.ru писал, что гражданам России предложили заменить традиционные новогодние блюда. Вместо оливье праздничный стол может украсить салат из любой копчёной рыбы, нарезанной с кубиками моркови, сладкого болгарского перца и бланшированной брокколи.


#москва #потребление #соль #сахар #диетологи #Депздрав
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