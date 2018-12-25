Москвичи превышают норму потребления соли и сахара

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Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что жители столицы в день съедают в 1,5 раза больше сахара и в три раза больше соли, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует ВОЗ, и в три раза больше соли», — сказала Стародубова.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 50 г сахара в день, а соли не более 5 г.

Основными источниками соли диетолог назвала колбасы, соления, различные копчености. Она также отметила, что жители должны минимизировать потребление газированных напитков и пакетированных соков, так как содержание сахара в них всегда выше нормы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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