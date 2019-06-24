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После обращений горожан Мосгорнаследие пресекло незаконный ремонт в доме XIX века на улице Сергия Радонежского в Таганском районе столицы. Здание, которое является частью комплекса строений купца Татарникова, признано памятником архитектуры.

Были выявлены и остановлены несогласованные ремонтные работы на выявленном объекте культурного наследия — жилом доме XIX века по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 23–25, стр. 1, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Специалисты обнаружили, что фасады дома были оштукатурены, внутренние стены очищены до кирпичной кладки, заложен новый дверной проём, а потолок частично зашит фанерой. По данному факту возбуждено административное дело.

Как писал News.ru, деревянный дом на улице Вековая, построенный в 1852 году, был взят под государственную охрану. Власти Москвы подписали указ о присвоении зданию статуса выявленного объекта культурного наследия. По данным департамента культурного наследия столицы, дом ямщика Василия Ширяева является характерным для XIX века элементом застройки Рогожской слободы. До наших дней полностью сохранилось архитектурно-декоративное оформление фасадов, а в интерьерах остались тянутые карнизы и лепная декоративная розетка.