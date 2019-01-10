Москвичи пожаловались в суд на МНПЗ

Жители столичного района Капотня требуют закрытия нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти». Они обратились в суд с соответствующим иском.
Также люди просят взыскать с «Газпромнефти» пять миллионов рублей компенсации, передает ТАСС.
Интересы группы жителей представляет организация «Правозащита Открытки».
Всего под иском подписались семь человек, которые утверждают, что завод работает с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды и требуют его полной модернизации. Люди жалуются, что из-за деятельности предприятия соседние районы окутал «ярко выраженный химический запах», у жителей ухудшилось самочувствие: появились головные боли, аллергические реакции, тошнота, участились простудные заболевания.
10 января прошло предварительное заседание. Рассмотрение дела по существу начнется 19 января.
News.ru писал о сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня, который произошел в ноябре 2018 года.