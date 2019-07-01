https://static.news.ru/photo/26754a74-9c00-11e9-9806-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москвичи смогут посмотреть результаты своих анализов и историю болезни онлайн. В столице заработает сервис по предоставлению доступа к электронным медицинским картам.

В планах открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте. Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведённых исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой, — цитирует столичного градоначальника ТАСС .

Проект предполагает, что пациенты сами смогут сами подгружать в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления. Собянин рассказал также, что специалисты завершают оцифровку карт детских профилактических прививок. Данные войдут в новый сервис, который позволит создавать индивидуальные планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать прививку.

Ранее News.ru писал, что каждый россиянин к 2024 году будет иметь удалённый доступ к своей медицинской карте. Для этого все медорганизации подключат к единому онлайн-пространству.