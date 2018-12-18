Москвичи пожаловались на ФНС из-за блокировки счетов

https://news.ru/storage/news/4fa6cf66cd8367779f12905c4b8c569f/7989d99b-910e-4dae-a15e-b5ee427fdcfe_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жители столицы пожаловались на Федеральную налоговую службу из-за проблем при уплате налогов и взносов через личный кабинет на сайте ведомства. При проведении платежа портал сообщал, что реквизиты указаны некорректно.

Пользователи обратились в ФНС для уточнения данных, однако налоговики говорили, что результаты рассмотрения поданных заявлений будут известны через месяц. После этого связь с инспекторами пропадала: граждан перенаправляли в территориальные отделения службы, дозвониться до которых было невозможно. Спустя месяц счета плательщиков были заблокированы без объяснения причин.

В пресс-службе ФНС заявили, что такая ситуация исключена. Однако позднее в одном из отделений сообщили, что проблемы были связаны с рассинхронизацией внутри налоговой: информация о поступлении платежей не доходила до отдела, отвечающего за блокировки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что эксперты назвали регионы РФ с самым низким налогом на дорогие автомобили. Владельцы таких машин в Москве, Сахалинской области и Камчатском крае платят транспортный налог по максимальным ставкам (150 рублей за лошадиную силу). При этом в названных регионах владельцы бюджетных транспортных средств платят относительно невысокие ставки налога — 10–12 рублей за лошадиную силу.