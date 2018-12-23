Москвичи доедут на машине до Африки ради благотворительности

https://news.ru/storage/news/f14efe874a73d0c7a97c40b668bf45cd/d52a519e-3a19-447e-9e61-9d34b97f0b7e_850.jpg Global Look Press/Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Дмитрий Левин и Максим Симонов купили автомобиль марки Matiz 2008 года выпуска, чтобы доехать на нём до Африки. Мужчинам предстоит проехать 11 тысяч километров и пересечь границы 11 стран.

Финальной точкой автомобилисты называют город Банжул в Гамбии. Челлендж, который приняли москвичи, называется «АнтиДакар».

«Энтузиасты и любители приключений из разных стран едут на абсолютно неприспособленных драндулетах по части маршрута ралли «Дакар» в город Банжул, а на месте, в рамках аукциона, организованного Министерством здравоохранения Гамбии, продают авто, а деньги передают на благотворительность (медикаменты, вакцины)», — объяснил один из участников пробега.

О своём путешествии жители столицы отчитываются в Instagram. Там они рассказывают о проблемах на границах, поломках и забавных ситуациях.

Ранее News.ru писал, что турист-экстремал из Испании Хосе Андреас Абиан Пахарес едва не замёрз насмерть во время велопутешествия к Байкалу. Своим спасением он обязан троим местным жителям.