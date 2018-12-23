Москвичи доедут на машине до Африки ради благотворительности

Дмитрий Левин и Максим Симонов купили автомобиль марки Matiz 2008 года выпуска, чтобы доехать на нём до Африки. Мужчинам предстоит проехать 11 тысяч километров и пересечь границы 11 стран.
Финальной точкой автомобилисты называют город Банжул в Гамбии. Челлендж, который приняли москвичи, называется «АнтиДакар».
«Энтузиасты и любители приключений из разных стран едут на абсолютно неприспособленных драндулетах по части маршрута ралли «Дакар» в город Банжул, а на месте, в рамках аукциона, организованного Министерством здравоохранения Гамбии, продают авто, а деньги передают на благотворительность (медикаменты, вакцины)», — объяснил один из участников пробега.
О своём путешествии жители столицы отчитываются в Instagram. Там они рассказывают о проблемах на границах, поломках и забавных ситуациях.
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День 2. Минск - Варшава. Сегодня мы пересекали белорусско-польскую границу. Как ожидалось, белорусская сторона нас очень легко выпустила. А вот поляки проверили все. Сначала они проверили техническое состояние автомобиля, поворотники, фонари, стоп-сигналы, дворники, потом загнали на яму, осмотрели днище, бампера, пороги. Далее был полный досмотр личных вещей. Молочные и мясные продукты, а также сыры к ввозу запрещены, посему мы всю дорогу из Минска грызли палку московского сервелата, запивая сгущенкой. В итоге мы потратили 2 часа на пересечение границы. Поляки были очень дружелюбны, хоть и дотошны, спрашивали: "На ЭТОМ в Африку?!" и очень смеялись, когда на вопрос "Как долго вы за рулём?", слышали ответ "с 2008 года" (они имели ввиду, сколько времени сегодня за рулём). Отдельное спасибо @elina_kadiuk , пограничникам очень понравилось твоё письменное послание на нашем капоте. #матиз #banjul #matizbanjul #dakarchallenge #travel #poland
Ранее News.ru писал, что турист-экстремал из Испании Хосе Андреас Абиан Пахарес едва не замёрз насмерть во время велопутешествия к Байкалу. Своим спасением он обязан троим местным жителям.