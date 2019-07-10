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День города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин уже подписал соответствующее распоряжение.

В 2019 году Москве исполняется 872 года. Празднование Дня города в этом году выпадает на завершение фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Все основные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября, в воскресенье, 8 сентября, праздник продолжится.

Согласно закону «О праздниках города Москвы», день рождения столицы отмечается в первую или вторую субботу сентября. Окончательные даты утверждаются ежегодно.

Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.