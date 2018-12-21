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Москвичей ждёт «снежный» Новый год

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».

Он отметил, что погода в ближайшие дни не принесёт сюрпризов — ночью до минус 10−15 градусов, а днём до 8−10 градусов мороза.

На данный момент высота сугробов в Москве достигает 25 сантиметров, однако после предстоящего в выходные снегопада они подрастут примерно на пять сантиметров.

«Это будет постоянный монотонный снег», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что также в выходные произойдёт существенный спад давления, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что последние дни декабря в Москве будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.


#москва #погода #праздники #давление #новыйгод #снегопад
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