Москвичей ждёт «снежный» Новый год

https://news.ru/storage/news/56b683717a3779bfe5728f3863683697/ffd713cb-b201-4bbd-864f-edc2bf1f4c5a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».

Он отметил, что погода в ближайшие дни не принесёт сюрпризов — ночью до минус 10−15 градусов, а днём до 8−10 градусов мороза.

На данный момент высота сугробов в Москве достигает 25 сантиметров, однако после предстоящего в выходные снегопада они подрастут примерно на пять сантиметров.

«Это будет постоянный монотонный снег», — уточнил синоптик.

Вильфанд добавил, что также в выходные произойдёт существенный спад давления, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что последние дни декабря в Москве будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.