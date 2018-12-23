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Москвичей ждёт облачная погода и небольшой снег

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 23 декабря. Столичный регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов.

По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут от 7 до 5 градусов мороза, а скорость ветра составит 5−10 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня достигнет отметки 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 80%, передаёт портал «Метеоновости».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».


#москва #прогноз #погода #зима #снег
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