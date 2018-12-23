Москвичей ждёт облачная погода и небольшой снег

https://news.ru/storage/news/ff5a82f37b831d638df87990224c52dc/66ce0423-0dc3-408f-a17f-c3785337a28b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 23 декабря. Столичный регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов.

По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут от 7 до 5 градусов мороза, а скорость ветра составит 5−10 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня достигнет отметки 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 80%, передаёт портал «Метеоновости».

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По его словам, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».