https://static.news.ru/photo/1df0c93e-a009-11e9-bdb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анастасия Осипова/АГН «Москва»

Играть в шахматы будут учить в День семьи в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в информцентре столичного транспортного комплекса.

В Демонстрационном павильоне МЦД пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. 7 июля в павильоне пройдет лекция от педиатра, а также обучающий мастер-класс по игре в шахматы для детей, — цитирует пресс-релиз АГН " Москва ".

Кроме того, в 13:00 в павильоне МЦД стартует лекция врача-педиатра Андрея Ольшевского. Он расскажет о полезных привычках, которые родители обязаны развивать в детях с первых лет жизни.

После этого, в 15:00 в павильоне начнётся лекция «Как научить ребёнка играть в шахматы, а главное зачем?». Она рассчитана для родителей с детьми старше четырёх лет.

Прочитает лекцию кандидат в мастера спорта по шахматам Екатерина Волкова. После мастер-класса все желающие смогут попробовать себя в игре.

Как писал News.ru, официально зарегистрированные супруги и дети до 16 лет смогут 7 июля бесплатно посетить музей Победы в Москве. Акция приурочена к Дню семьи.