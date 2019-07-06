Играть в шахматы будут учить в День семьи в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в информцентре столичного транспортного комплекса.
В Демонстрационном павильоне МЦД пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. 7 июля в павильоне пройдет лекция от педиатра, а также обучающий мастер-класс по игре в шахматы для детей, — цитирует пресс-релиз АГН "Москва".
Кроме того, в 13:00 в павильоне МЦД стартует лекция врача-педиатра Андрея Ольшевского. Он расскажет о полезных привычках, которые родители обязаны развивать в детях с первых лет жизни.
После этого, в 15:00 в павильоне начнётся лекция «Как научить ребёнка играть в шахматы, а главное зачем?». Она рассчитана для родителей с детьми старше четырёх лет.
Прочитает лекцию кандидат в мастера спорта по шахматам Екатерина Волкова. После мастер-класса все желающие смогут попробовать себя в игре.