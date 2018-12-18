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Москвичей призывают «забыть» на время про личные авто

Дмитрий Ермаков/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Количество автомобилей на дорогах Москвы в преддверии новогодних праздников выросло на пять процентов. Резкий рост числа поездок связан с традиционным предпраздничным ажиотажем.

Пробки на автомагистралях столицы даже в дневное время достигают 6−7 баллов, сообщает ЦОДД. Центр организации дорожного движения рекомендует жителям мегаполиса предпочесть личному транспорту общественный или осуществлять поездки после 21 часа.

Пик загруженности шоссе придётся на 24−28 декабря — более 3,7 млн машин в сутки. Дороги начнут постепенно разгружаться с вечера 30-го числа. В последний день года ситуация может осложниться около крупных торговых центров.

Кроме того, дополнительные сложности могут вызвать перекрытия в центральной части города, связанные с обеспечением безопасности граждан во время праздничных мероприятий.

Ранее News.ru сообщал об открытии двух станций Московского метрополитена до конца 2018 года. Строительство «Беломорской» Замоскворецкой линии столичного метро и «Савёловской» на БКЛ предполагается завершить в ближайшие дни.


#москва #пробки #ЦОДД
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