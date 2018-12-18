Москвичей призывают «забыть» на время про личные авто

https://news.ru/storage/news/8a6f8817f738190a9f7bf843ab91f586/76afee7a-7500-44c8-8911-b00dd6cf4a39_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН "Москва"

Количество автомобилей на дорогах Москвы в преддверии новогодних праздников выросло на пять процентов. Резкий рост числа поездок связан с традиционным предпраздничным ажиотажем.

Пробки на автомагистралях столицы даже в дневное время достигают 6−7 баллов, сообщает ЦОДД. Центр организации дорожного движения рекомендует жителям мегаполиса предпочесть личному транспорту общественный или осуществлять поездки после 21 часа.

Пик загруженности шоссе придётся на 24−28 декабря — более 3,7 млн машин в сутки. Дороги начнут постепенно разгружаться с вечера 30-го числа. В последний день года ситуация может осложниться около крупных торговых центров.

Кроме того, дополнительные сложности могут вызвать перекрытия в центральной части города, связанные с обеспечением безопасности граждан во время праздничных мероприятий.

Ранее News.ru сообщал об открытии двух станций Московского метрополитена до конца 2018 года. Строительство «Беломорской» Замоскворецкой линии столичного метро и «Савёловской» на БКЛ предполагается завершить в ближайшие дни.