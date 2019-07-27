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Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о наступлении холодного атмосферного фронта, который снизит рекордную жару до аномально низкой температуры.

По его словам, москвичи почувствуют резке изменение погоды уже к утру 29 июля. В дневное время воздух не прогреется выше 14–16 градусов, что на контрасте с почти 30-градусной жарой в субботу, 27 июля, будет ощущаться особенно сильно.

В ночь на понедельник, 29 июля, столбики термометров опустятся ещё ниже и достигнут отметки в 7–9 градусов. При этом во вторник, 30 июля, похолодание продолжится и воздух днём прогреется лишь до 13 градусов. Среда, 31 июля, может стать самым холодным днём уходящего месяца, так как температура воздуха в дневное время не превысит 11 градусов.

Как пояснил РИА Новости синоптик, причиной холодов в Московском регионе станет тропосферная ложбина из Арктики, стремительно распространяющаяся по европейской части России.

Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в субботу, 27 июля, повысилась до 28,8 градуса. Это максимальное значение самого жаркого месяца лета.

Ранее News.ru писал о том, что синоптики объяснили, что движение воздуха вдоль меридианов стало причиной аномального холода в России. Кроме того, этот процесс принёс жару в Европу. Этот процесс идёт 25–30 лет. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова успокоила жителей Московского региона, обеспокоенных возможностью снегопада в предстоящие выходные.