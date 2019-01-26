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Москвичей призвали пользоваться метро в снегопад

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Столичная подземка заявила, что подготовилась к снегопаду и призывает москвичей и гостей города использовать именно этот вид общественного транспорта.

«По прогнозам в ближайшие часы в Москве продолжится снегопад. Московское метро готово к работе в сложных погодных условиях, выбирайте нас для поездок», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

26 января в Москве ожидаются метель, сильный порывистый ветер и гололедица на дорогах. В связи с непогодой, как писал News.ru, москвичей и гостей столицы сотрудники МЧС просят оставаться дома. Автомобилистам рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт. Если выезд в город неизбежен, водителям следует быть аккуратными на дороге, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных манёвров. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями.


#москва #метро #снегопад
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