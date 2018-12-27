Москвичей пригласили на фестиваль снеговиков

Фестиваль «Арт-битва снеговиков» пройдёт в Москве 9 феврале. Это ежегодный конкурс по лепке фигур из снега.
В Московском дворце пионеров на площади Парадов все желающие смогут принять участие в состязании, объединившись в команды, сообщает Агентство «Москва».
Для лепки снеговиков можно использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее. Возрастных и иных ограничений для участия нет. Предусмотрено несколько номинаций для разных категорий участников.
«Команда-победитель в каждой номинации определяется по итогам голосования экспертного жюри», — отмечается в сообщении.
Церемония награждения состоится в день проведения конкурса — 9 февраля.
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