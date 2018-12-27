Москвичей пригласили на фестиваль снеговиков

https://news.ru/storage/news/af3e564a8815bbb60eaf08f1bab24ad2/e999df83-74cc-42c3-8ba4-6111505b26c5_850.jpg АГН «Москва»

Фестиваль «Арт-битва снеговиков» пройдёт в Москве 9 феврале. Это ежегодный конкурс по лепке фигур из снега.

В Московском дворце пионеров на площади Парадов все желающие смогут принять участие в состязании, объединившись в команды, сообщает Агентство «Москва».

Для лепки снеговиков можно использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее. Возрастных и иных ограничений для участия нет. Предусмотрено несколько номинаций для разных категорий участников.

«Команда-победитель в каждой номинации определяется по итогам голосования экспертного жюри», — отмечается в сообщении.

Церемония награждения состоится в день проведения конкурса — 9 февраля.

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