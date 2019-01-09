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Москвичей предупредили об усилении морозов 9 января

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Жителей Московского региона в среду, 9 января, ожидает 11-градусный мороз и небольшой снег.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье столбики термометров днём могут опуститься до отметки минус 14 градусов.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, относительная влажность составит 80%.

Кроме того, синоптики предупредили метеочувствительных граждан о повышении атмосферного давления до 752 мм ртутного столба.

Ранее News.ru писал о том, что погода поменяется после новогодних каникул. В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю. Потепление жители столичного региона смогут ощутить уже с 10 января, с приходом нового антициклона.


#москва #зима #морозы
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