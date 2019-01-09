Москвичей предупредили об усилении морозов 9 января

https://news.ru/storage/news/7bbc55c7b08e7531f04fe4d1d424ccc9/f50017ae-7a7d-4be9-9dcb-79d99af36029_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Жителей Московского региона в среду, 9 января, ожидает 11-градусный мороз и небольшой снег.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье столбики термометров днём могут опуститься до отметки минус 14 градусов.

Будет дуть слабый юго-западный ветер, относительная влажность составит 80%.

Кроме того, синоптики предупредили метеочувствительных граждан о повышении атмосферного давления до 752 мм ртутного столба.

Ранее News.ru писал о том, что погода поменяется после новогодних каникул. В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю. Потепление жители столичного региона смогут ощутить уже с 10 января, с приходом нового антициклона.