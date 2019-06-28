https://static.news.ru/photo/cbd18316-9a2a-11e9-aae5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Температура воздуха в последнюю субботу июня не превысит 13 градусов тепла. По данным Гидрометцентра РФ, днём будет идти сильный дождь с порывами ветра до 13–18 метров в секунду.

В ночь на 30 июня похолодает до плюс 8 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут до 10 градусов выше ноля.

При этом синоптики обещают жителям Московского региона жаркий июль. В среднем температура воздуха составит плюс 27–30 градусов. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 20 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о продолжении ухудшения погодных условий в Московском регионе.