Температура воздуха в последнюю субботу июня не превысит 13 градусов тепла. По
В ночь на 30 июня похолодает до плюс 8 градусов, а в дневное время столбики термометров покажут до 10 градусов выше ноля.
При этом синоптики обещают жителям Московского региона жаркий июль. В среднем температура воздуха составит плюс 27–30 градусов. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 20 градусов тепла.
Ранее News.ru писал о том, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о продолжении ухудшения погодных условий в Московском регионе.