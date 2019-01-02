Москвичей предупредили об опасности жёлтого льда

Главное управление МЧС предупредило жителей столицы об опасности жёлтого льда на водоёмах и попросило воздержаться от прогулок по нему.
В пресс-службе ведомства уточнили, что безопасным для человека является лёд, толщина которого составляет не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной.
«Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%», — говорится в сообщении.
По словам спасателей, определить прочность льда может помочь его цвет. Самым крепким считается голубой, менее надёжным — белый, а самым хрупким матовый белый или с желтоватым оттенком.
Особую опасность представляет лёд, который образовался в устьях рек и протоках, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что спасатели ищут четверых рыбаков, пропавших несколько дней назад в Хабаровском крае. Предположительно, мужчины направились в район бухты Тигиль залива Чихачёва Японского моря, где, возможно, провалились под лёд.