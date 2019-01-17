USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.57 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C18:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Авилов Александр/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Снег в столице будет идти до трёх часов ночи, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Он отметил, что за это время высота сугробов увеличится на пять сантиметров.

По его словам, последствия непогоды на улицах города устраняют около семи тысяч машин коммунальной техники.

«Проведена противогололёдная обработка дорог и общественных пространств. Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон», — уточнил чиновник.

Он отметил, что под особый контроль взята очистка от снега проходов к метро и МЦК, остановкам, магазинам и пешеходных зон, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что небольшой мороз до -5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также будут небольшой снег и слабый ветер. Перед Крещением, 18 января, ожидается оттепель до +3 градусов, но к ночи вновь похолодает. 


#москва #погода #снегопад
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
общество 12:53, 17 января 2019
Аэропорт Саратова оправился после аномальной погоды
происшествия 12:48, 17 января 2019
Снегопад лишил света тысячи жителей Ленобласти
общество 08:43, 17 января 2019
Метель и снегопад обещают синоптики москвичам
Лента новостей
общество 18:39
Прокурор просит установить запреты для главы АСГ
происшествия 18:32
Курское такси признали опасным
происшествия 18:29
Женщину едва не убили в лучшем перинатальном центре Сибири
происшествия 18:23
Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы
происшествия 18:22
Потолок обрушился в Ярославле и чуть не убил старушку
Другие новости
общество 18:39
Прокурор просит установить запреты для главы АСГ
общество 18:00
Фестиваль в «Архангельском» посетили десятки тысяч гостей
общество 17:59
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
общество 17:57
Дэдпул снова доказал свою распущенность
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top