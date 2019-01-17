Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

https://news.ru/storage/news/6c9dbafa45a627faddd8414624a55739/6666a8ce-6d1a-4d44-948e-b0d20765e5f3_850.jpg Авилов Александр/АГН "Москва"

Снег в столице будет идти до трёх часов ночи, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Он отметил, что за это время высота сугробов увеличится на пять сантиметров.

По его словам, последствия непогоды на улицах города устраняют около семи тысяч машин коммунальной техники.

«Проведена противогололёдная обработка дорог и общественных пространств. Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон», — уточнил чиновник.

Он отметил, что под особый контроль взята очистка от снега проходов к метро и МЦК, остановкам, магазинам и пешеходных зон, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что небольшой мороз до -5 градусов ожидает москвичей в крещенскую ночь. Также будут небольшой снег и слабый ветер. Перед Крещением, 18 января, ожидается оттепель до +3 градусов, но к ночи вновь похолодает.