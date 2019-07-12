Специалисты министерства экологии Московской области предупредили жителей столичного региона о смертельно опасных ядовитых грибах, которые легко можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.
Как уточнили в ведомстве, москвичам и жителям Подмосковья стоит остерегаться свинушку, галерину и гебелому, так как они маскируются под съедобные грибы. Остальные ядовитые виды легко определить по специфическим признакам.
При первых признаках отравления необходимо сразу вызвать скорую помощь, промыть пострадавшему желудок, принять активированный уголь, а также приложить к ногам и рукам больного тёплые грелки, чтобы поддержать температуру тела. Ни к коем случае нельзя пить чай, кофе или соки, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что управление Роспотребнадзора по Подмосковью выпустило рекомендации по профилактике отравления грибами. Как подчёркивают в ведомстве, важно обращать внимание на грибы как при сборе, так и при покупке. Нельзя также собирать старые грибы, даже если они не червивые. В таких грибах начинаются процессы разложения и накапливаются токсичные вещества.