https://static.news.ru/photo/1e002268-a125-11e9-abe1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Специалисты министерства экологии Московской области предупредили жителей столичного региона о смертельно опасных ядовитых грибах, которые легко можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.

Как уточнили в ведомстве, москвичам и жителям Подмосковья стоит остерегаться свинушку, галерину и гебелому, так как они маскируются под съедобные грибы. Остальные ядовитые виды легко определить по специфическим признакам.

При первых признаках отравления необходимо сразу вызвать скорую помощь, промыть пострадавшему желудок, принять активированный уголь, а также приложить к ногам и рукам больного тёплые грелки, чтобы поддержать температуру тела. Ни к коем случае нельзя пить чай, кофе или соки, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что управление Роспотребнадзора по Подмосковью выпустило рекомендации по профилактике отравления грибами. Как подчёркивают в ведомстве, важно обращать внимание на грибы как при сборе, так и при покупке. Нельзя также собирать старые грибы, даже если они не червивые. В таких грибах начинаются процессы разложения и накапливаются токсичные вещества.