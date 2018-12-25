Москвичей предупредили о сильном морозе и гололедице

https://news.ru/storage/news/cfb68b047b793ba7544d90949ff5ae5e/d6746ecf-f027-41ee-80a9-ea26cd987010_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Во вторник, 25 декабря, в Московском регионе ожидается до 9 градусов мороза, а также слабый непрерывный снег и гололедица, местами сильная.

По данным Гидрометцентра, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на 26 декабря столбики термометров опустятся до минус 12 градусов.

К концу предновогодней недели в Москву придет потепление. При этом в Новый год жителей столичного региона ждет умеренный мороз и снегопад.

Ранее News.ru писал о том, что около восьми тысяч единиц техники привлечено к уборке снега в Москве. С начала декабря в столице выпала почти месячная норма осадков — порядка 45 см. До конца года ожидается еще 15 см.