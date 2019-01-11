Москвичей предупредили о сильной метели

https://news.ru/storage/news/1f7cf413b3325d9c1856d05352cea0a0/5a81407d-9dc7-4619-9134-531ddef1d712_850.jpg АГН "Москва"

В столице объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Сотрудники Гидрометцентра предупреждают о надвигающейся на Москву метели и сильном юго-западном ветре скоростью от 8 до 13 метров в секунду. В ночь на субботу ожидается снег. Столбики термометров опустятся до 12–14 градусов ниже нуля. Днём температура составит 7 градусов мороза.

Ранее News.ru писал о том, что соревнования скелетонистов на чемпионате Европы в немецком Кёнигзее, которые должны были начаться 11 января, отменены из-за погодных условий.