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Москвичей предупредили о сильной метели

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

В столице объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Сотрудники Гидрометцентра предупреждают о надвигающейся на Москву метели и сильном юго-западном ветре скоростью от 8 до 13 метров в секунду. В ночь на субботу ожидается снег. Столбики термометров опустятся до 12–14 градусов ниже нуля. Днём температура составит 7 градусов мороза.

Ранее News.ru писал о том, что соревнования скелетонистов на чемпионате Европы в немецком Кёнигзее, которые должны были начаться 11 января, отменены из-за погодных условий.


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