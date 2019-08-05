https://static.news.ru/photo/dc1331e6-a751-11e9-806e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"

Жителей московского региона во вторник, 6 августа, ожидает пасмурная погода, сильный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Гидрометцентра, столбики термометров в дневное время не поднимутся выше отметки в плюс 17 градусов. Местами возможен дождь.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что ниже нормы. Возможно ухудшение самочувствия не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых граждан. Рекомендуется ограничить физические нагрузки, не переутомляться и соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее News.ru писал о том, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве на 6 августа.