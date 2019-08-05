Жителей московского региона во вторник, 6 августа, ожидает пасмурная погода, сильный ветер и низкое атмосферное давление.
По
Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что ниже нормы. Возможно ухудшение самочувствия не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых граждан. Рекомендуется ограничить физические нагрузки, не переутомляться и соблюдать режим труда и отдыха.
Ранее News.ru писал о том, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве на 6 августа.