https://static.news.ru/photo/2935a8dc-a581-11e9-909d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 14 июля. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В городе ночью ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет в районе 7–9 градусов тепла.

Как ранее писал News.ru, южный циклон принесёт в столицу тепло и дожди в середине следующей недели. По данным портала «Метеоновости», этот циклон сформируется над Чёрным морем, температура воды которого этим летом необычайно высока.