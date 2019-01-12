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Москвичей ожидают слабые морозы на Крещение

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в 2019 году в Центральной части России Крещение может пройти без сильных морозов.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — передаёт её слова «Российская газета».

В следующие выходные температура воздуха будет от 5 до 10 градусов ниже нуля. Днём — от минус 2 до минус 7 градусов.

Как ранее писал News.ru, на Москву надвигается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха 12 января составит минус 9 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.


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