Москвичей ожидают слабые морозы на Крещение

https://news.ru/storage/news/1ba58e9c84b9e41c3d08597269d1a53f/0dc76a27-b1e3-451b-bb63-6e09d4c26697_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в 2019 году в Центральной части России Крещение может пройти без сильных морозов.

«Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми», — передаёт её слова «Российская газета».

В следующие выходные температура воздуха будет от 5 до 10 градусов ниже нуля. Днём — от минус 2 до минус 7 градусов.

Как ранее писал News.ru, на Москву надвигается метель, которая будет сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха 12 января составит минус 9 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.