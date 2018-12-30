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Москвичей ожидает тёплый Новый год

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]
В праздничную ночь погода будет по-зимнему комфортной

Жители Москвы и Подмосковья вместе со всей страной отправились на самые длинные в году праздники. Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт их в новогоднюю ночь и выходные дни. 

Ночь с 31 декабря на 1 января будет относительно тёплой, но всё изменится днём — начнётся небольшое похолодание. По прогнозам синоптиков, 30 декабря столбики термометров в столице и области будут колебаться от -3 до -1 °C. Такая же погода будет и в последний день этого года. Местами появится гололедица, ветер будет юго-западный — от пяти до десяти метров в секунду. 1 января температура составит от -5 до -3 °C, а на следующий день воздух прогреется до 0 °C. Причём все эти дни будет идти снег, следует из сообщения Гидрометцентра.

«В последние дни уходящего года в столице и Московской области будет преобладать преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура ожидается немного выше нормы», — приводит сайт телеканала «360» слова дежурного синоптика Центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

В праздничные дни никаких температурных рекордов не ожидается.

Между тем в Москве уже выпало 52 мм осадков, что соответствует месячной норме для декабря. Высота снежного покрова в городе уже составляет по меньшей мере 28 см. Такие значения заметно превышают норму. Последний раз в декабре столько снега в столице было в 2011 году, пишет АГН «Москва» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

Что касается погоды в регионах Центрального федерального округа, в части из них объявлен «жёлтый» уровень опасности. Поводом для этого стал туман, который может послужить причиной аварий на дорогах. В то же время в Рязанской, Владимирской, Тверской, Ивановской, Орловской и Ярославской областях с погодными условиями всё в порядке.

Наступающий 2019 год имеет все шансы получить статус самого тёплого, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. И хотя о конкретной температуре воздуха, которая ожидает россиян, говорить рано, следующее лето может оказаться таким же жарким, как было в уходящем году.


#погода #новыйгод
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