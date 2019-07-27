https://static.news.ru/photo/ba4b3098-b031-11e9-859e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителей столичного региона в субботу, 27 июля, ожидает последний в этом месяце тёплый день. Столбики термометров устремятся к отметке в плюс 30 градусов, а уже в воскресенье начнётся резкое похолодание из-за ультраполярного вторжения холодных воздушных масс.

По данным Гидрометцентра , в субботу днём воздух в столице прогреется до 29 градусов. При этом ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть ветер северной четверти со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение и установится на отметке в 747 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 28 июля похолодает до 17 градусов тепла, но в дневное время воздух уже практически не прогреется, оставшись на уровне показателей ночи.

В начале следующей недели синоптики рекомендовали жителям столичного региона доставать тёплые вещи, так как температура будет ниже нормы как минимум на 10 градусов.

По словам руководителя отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, 30–31 июля москвичей ожидает настоящая осенняя погода. Столбики термометров в дневное время покажут всего 11–16 градусов тепла. Он подчеркнул в беседе с ТАСС , что похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней.

Ранее News.ru писал о том, что главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова успокоила жителей Московского региона, обеспокоенных возможностью снегопада в предстоящие выходные. Она пояснила, что заток холодного воздуха ожидается только на северо-востоке европейской части России, из-за чего между Новой Землёй и Архангельской областью, а также в Воркуте действительно может выпасть снег.