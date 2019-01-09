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Москвичей ожидает оттепель

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Гидрометцентр сообщил о том, что в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель.

«Погода завершившихся новогодних каникул в Москве менялась от мягкой и снежной до морозной. Период морозной погоды в столичном регионе продолжится и в течение первой короткой рабочей недели. В выходные температура будет повышаться», — говорится в сообщении.

9 января максимальная температура в столице достигнет 10 градусов мороза, а в четверг 10 января — 8–6 градусов мороза, передаёт АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, жителей Московского региона 9 января ожидает небольшой снег. По данным Гидрометцентра, в Подмосковье столбики термометров днём могут опуститься до отметки минус 14 градусов.


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