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Москвичей ожидает классическая новогодняя погода

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Московском регионе в последний рабочий день уходящего года ожидается 10-градусный мороз и снегопад. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.

По данным Гидрометцентра, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2−5 м/с. Атмосферное давление будет расти и днём достигнет отметки в 759 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что колебания атмосферного давления являются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ночь на субботу в Москве похолодает до минус 12 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 17 градусов.

«Предновогодняя погода в этот раз будет меняться плавно, оставляя хорошие шансы на мягкий и белоснежный канун Нового года и его начало», — отметили в метеобюро.

В канун Нового года будет облачно, пройдёт небольшой снег, а новогодней ночью прогнозируется 13-градусный мороз.

Ранее News.ru писал о том, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения дорожной обстановки в преддверии новогодних праздников.


#москва #погода #новыйгод
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