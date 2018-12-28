Москвичей ожидает классическая новогодняя погода

https://news.ru/storage/news/136e27129205e73cf1a13ed94e50c6aa/3aeb50ce-7ee9-486b-a96c-c1b2e4a0e411_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Московском регионе в последний рабочий день уходящего года ожидается 10-градусный мороз и снегопад. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.

По данным Гидрометцентра, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2−5 м/с. Атмосферное давление будет расти и днём достигнет отметки в 759 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что колебания атмосферного давления являются факторами риска для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ночь на субботу в Москве похолодает до минус 12 градусов, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 17 градусов.

«Предновогодняя погода в этот раз будет меняться плавно, оставляя хорошие шансы на мягкий и белоснежный канун Нового года и его начало», — отметили в метеобюро.

В канун Нового года будет облачно, пройдёт небольшой снег, а новогодней ночью прогнозируется 13-градусный мороз.

Ранее News.ru писал о том, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения дорожной обстановки в преддверии новогодних праздников.