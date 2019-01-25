Москвичей ожидает двухдневный снегопад в выходные

https://news.ru/storage/news/de886487f404349558a7d53fb3396ede/57ab7b1e-86bc-4eff-abe7-fef0fb88d559_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Потепление и двухдневный снегопад ожидает москвичей в выходные.

26 января в Москве будет облачно и снежно, температура не поднимется выше минус 10 градусов. 27 января потеплеет до минус 3–5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

«В Москве снегопады начнутся после полудня в субботу. Пик ненастья придется на вторую половину дня в воскресенье. И только в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться», — передаёт сообщение погодного центра «Фобос» АГН «Москва».

По прогнозам синоптиков, этот снегопад не побьёт рекорд декабрьского, который продлился три дня, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, в Москве в выходные ожидается метель и осадки до 17 мм. Это станет самым сильным снегопадом с начала зимы.