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Москвичей оставили без зимнего велопарада

Александр Авилов /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Зимний велопарад, который ежегодно устраивают в Москве, на этот раз отменили. Заезд должен был состояться 3 февраля, но организаторы изменили решение.

По словам организаторов, столичная мэрия потребовала предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог, но выполнить это за полторы недели до мероприятия невозможно, отмечается в сообщении.

Проект Letʼs Bike It проводит в Москве массовые велосипедные мероприятия под брендом «Велопарад» с 2012 года. В последние месяцы активисты неоднократно жаловались на конфликты с властями, которых раньше не было.

Ранее News.ru писал о сильных морозах в Москве. Благодаря похолоданию можно будет наблюдать оптическое явление гало.


#москва #ОТМЕНА #велопарады
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