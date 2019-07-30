https://static.news.ru/photo/493afe92-b2ca-11e9-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Смог от лесных пожаров в Сибири, ставших причиной введения режима ЧС в пяти российских субъектах, не дойдёт до Москвы. Об этом сообщила климатолог Нина Зайцева.

Как бы ни менялась атмосферная циркуляция, всё равно в наших широтах — там, где Москва — преобладают западно-восточные переносы. Поэтому чтобы дым направился из Сибири в Москву — это очень маловероятно, — цитирует Зайцеву телеканал « 360 ».

Собеседница издания пояснила, что смог от горящей в Сибири тайги не пойдёт в нарушение сложившейся глобальной циркуляции воздуха.

У нас как: холодно — жарко, холодно — жарко. Это значит идёт движение воздуха с севера на юг и обратно. Чтобы поток пошёл против планетарной циркуляции в целом — это маловероятно. И ещё: дым может далеко продвинуться только на большой высоте, а там точно западно-восточный перенос. Поэтому не слушайте паникёров, — добавила Нина Зайцева.

Между тем, дым от лесных пожаров накрыл огромную территорию России. Кроме Сибири и Дальнего Восток, задымление достигло Татарстана, Новосибирской, Омской, Томской и Челябинской областей.

Как писал News.ru, со ссылкой на министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в связи с лесными пожарами в пяти регионах России был введён режим ЧС. По словам главы Минприроды, площадь распространения огня превзошла прошлогоднюю на 12% и составила 2,7 млн гектаров.

По мнению музыканта Юрия Лозы, лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконные вырубки тайги. Стихийные бедствия в России, точнее, необходимость их скорейшей ликвидации, вышли на уровень ООН.