Москвичей обучат финансовой безопасности

Лекции по финансовой безопасности для жителей Москвы старшего возраста проведут в формате интерактивных и деловых игр, квестов и мастер-классов.
По данным департамента финансов столицы, ежегодный тематический фестиваль должен пройти в сентябре текущего года, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru, ранее Департамент труда и социальной защиты населения города сообщил, что во время новогодних праздников в столичном регионе будет организован досуг для бездомных. Речь идёт о ряде мероприятий на базе ГКУ ЦСА имени Глинки.