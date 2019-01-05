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Москвичей обучат финансовой безопасности

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Лекции по финансовой безопасности для жителей Москвы старшего возраста проведут в формате интерактивных и деловых игр, квестов и мастер-классов.

По данным департамента финансов столицы, ежегодный тематический фестиваль должен пройти в сентябре текущего года, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее Департамент труда и социальной защиты населения города сообщил, что во время новогодних праздников в столичном регионе будет организован досуг для бездомных. Речь идёт о ряде мероприятий на базе ГКУ ЦСА имени Глинки.


#москва #деньги #финансы #лекция #квесты
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