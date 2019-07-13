https://static.news.ru/photo/69091a1c-89a1-11e9-83c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Летняя жара уже скоро вновь сменит осеннюю погоду в столичном регионе. Об этом сообщил главный метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, на фоне роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода начнёт улучшаться уже на выходных. При этом на следующей неделе дневная температура превысит отметку в плюс 25 градусов.

Похолодание, начавшееся в конце июня, затянулось и получилось настолько интенсивным, что в настоящее время достигнуто «холодное дно»: в первой декаде июля средняя температура получилась ниже климатической нормы на 1,5 градуса, — сказал Старков в беседе с НСН.

Он добавил, что пятница стала самым холодным днём уходящей недели, а, скорее всего, и июля. Так, в полдень воздух прогрелся лишь до отметки плюс 15 градусов, что соответствует норме сентября.

Ранее News.ru писал о том, что заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, что ожидает жителей России в августе. По его словам, на европейской территории страны средняя температура будет близка к норме, однако в южной половине возможны отрицательные аномалии.