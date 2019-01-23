Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя

Врачи посоветовали жителям столицы воздержаться в морозы от алкоголя и кофе и согреваться какао и травяным чаем.
«Категорически не рекомендуется принимать на холоде алкоголь, так как он сначала расширяет периферические сосуды, ненадолго создавая эффект тепла, но после этого организм стремительно теряет его», — передаёт слова врача общей практики поликлиники № 46 столичного департамента здравоохранения Ирины Янышевой АГН «Москва».
Она отметила, что тёплая и свободная одежда поможет избежать переохлаждения.
Как ранее писал News.ru, ночь на 23 января 2019 года стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха достигла 18,7 градуса ниже ноля.