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Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя

Drew Coffman/unsplash.com

общество [ версия для печати ]

Врачи посоветовали жителям столицы воздержаться в морозы от алкоголя и кофе и согреваться какао и травяным чаем.

«Категорически не рекомендуется принимать на холоде алкоголь, так как он сначала расширяет периферические сосуды, ненадолго создавая эффект тепла, но после этого организм стремительно теряет его», — передаёт слова врача общей практики поликлиники № 46 столичного департамента здравоохранения Ирины Янышевой АГН «Москва».

Она отметила, что тёплая и свободная одежда поможет избежать переохлаждения.

Как ранее писал News.ru, ночь на 23 января 2019 года стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха достигла 18,7 градуса ниже ноля.


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