Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Водителям столицы не рекомендуется садиться за руль при плохом самочувствии из-за жары. Такой совет москвичам дали в Центре организации дорожного движения.

Там также напомнили о традиционных пятничных пробках в вечерние часы.

В организации рекомендовали брать с собой в дорогу бутылку с водой. Получить её можно в том числе в метро и на железнодорожных станциях.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре 21 июня.

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