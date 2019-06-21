https://static.news.ru/photo/1b15057e-9418-11e9-9558-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Водителям столицы не рекомендуется садиться за руль при плохом самочувствии из-за жары. Такой совет москвичам дали в Центре организации дорожного движения.

Там также напомнили о традиционных пятничных пробках в вечерние часы.

В организации рекомендовали брать с собой в дорогу бутылку с водой. Получить её можно в том числе в метро и на железнодорожных станциях.

В этот знойный пятничный день мы:

1. напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20;

2. просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ЖД) - на улице +33. pic.twitter.com/TbjwveNxrB — ЦОДД (@gucodd) 21 июня 2019 г.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС москвичей и гостей столицы предупредили о сильной жаре 21 июня.