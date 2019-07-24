https://static.news.ru/photo/e39eff42-adf2-11e9-ad7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции советуют воздержаться от покупки фруктов на улицах. Роспотребнадзор ранее обнаружил в узбекской черешне, абрикосах и армянской клубнике пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам.

Покупать фрукты лучше в местах, где соблюдены условия для хранения и реализации продукции, есть маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность. Покупать фрукты на улице, где нет соответствующих условий хранения и реализации, все-таки не рекомендуется, — сказала РИА Новости заместитель начальника управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентина Семенова.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор посоветовал россиянам ежедневно съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в день. Это один из принципов здорового питания. Его сотрудники обозначили и другие рекомендации. Подчёркивается. что потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии (это три столовые ложки растительного масла, либо два авокадо, либо 100 граммов арахиса). А свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии.