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Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, так как сухое дерево представляет повышенную пожарную опасность для жилых помещений.

«Не рекомендуется держать долго ёлку в квартире. Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что взрослые не должны оставлять детей без присмотра возле ёлочных игрушек или электрических гирлянд, а также запретили украшать новогодние деревья ватой и бумажными игрушками. Об этом сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что греков призвали сдать ёлки для помощи нуждающимся. Власти Греции запустили программу переработки новогодних ёлок. Часть вырученных средств они намерены направить на оказание адресной социальной поддержки. В министерстве отмечают, что программа направлена также на восстановление лесного фонда Греции, улучшение её экологии и предотвращение замусоривания окрестностей.


#москва #россия #новыйгод #елки
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