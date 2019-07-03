Лучше всего для засолки подойдут огурцы с чёрными шипами, так как в них хорошо проникает соль, рассказала замначальника управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семёнова.
По её словам, также стоит обратить внимание на мелкоплодные сорта тёмно-зелёного цвета с бугорчатой поверхностью.
Для приготовления солений лучше выбирать огурцы с недоразвитыми водянистыми семенами — они получаются хрустящими и сочными, — отметила она.
Семёнова добавила, что все плоды должны быть чистыми, плотными и не повреждёнными, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что россияне потребляют соли почти больше всех в мире. В любви к хлориду натрия наша страна обогнала США, Великобританию и все страны Западной Европы. Такую проблему озвучили в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».