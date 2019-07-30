https://static.news.ru/photo/be1040fc-b355-11e9-ac14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Среда 31 июля может стать самым холодным днём в Москве с начала июля. Согласно сообщениям синоптиков, температура в столице составит плюс 11-13 градусов.

По климатическому описанию 31 июля считается самым тёплым днём года. Такой низкой температуры в Москве в этот день не было 70 лет, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он подчеркнул, что минувшая ночь также стала самой холодной с начала июля, столбики термометров опустились до отметки плюс 8,9 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что долгожданное потепление придёт в Центральную Россию в конце следующей недели. Его принесёт зарождающийся южно-европейский антициклон, писал News.ru.