https://static.news.ru/photo/75668562-b686-11e9-8cdd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Воскресенье, 4 августа станет самым холодным днём более чем за 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столице прогреется до 13–15 градусов.
Такого холодного дня, я посмотрел по климатическому ряду, именно для 4 августа не было ни разу за последние 70 лет как минимум, — рассказал он РИА Новости.
Ранее Вильфанд сообщил, что аномальный холод в России связан со стационарным циклоном, который находится над Уралом. По его словам, в ближайшие восемь-девять дней европейская часть страны будет находиться под действием этого явления. То есть воздушные массы приходят не с привычного северо-запада или севера, а с северо-востока: Карского моря, моря Лаптевых и Новой Земли, писал News.ru.