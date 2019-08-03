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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с тропическими постельными клопами. В ведомстве отметили, что насекомые могут нападать на человека не только ночью, но и днём.

Клопов замечают не только в антисанитарных условиях, и, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома. Для профилактики размножения клопов специалисты рекомендуют регулярно проводить уборку...