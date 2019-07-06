https://static.news.ru/photo/831fc972-9fb4-11e9-a1df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дождливая и прохладная погода ожидается в столице 6 июля. Весь день небо над городом будет затянуто тучами.

По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут не более 16–18 градусов тепла. В Подмосковье прогнозируется 14–19 градусов. Ночью температура понизится до 9–10 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с, с порывами до 12–17 м/с, передаёт Гидрометцентр .

Ранее News.ru писал, что синоптики не спешат порадовать москвичей своими прогнозами. Как рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, прохладная и дождливая погода продлится в столичном регионе до середины июля, лишь после этого можно ждать потепления.