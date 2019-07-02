https://static.news.ru/photo/148af7ba-9c95-11e9-88e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Жителей столицы ждёт последний тёплый день на этой неделе. Уже с 3 июля в Москву придёт новый циклон, который принесёт с собой похолодание.

2 июля, по данным Метеобюро , будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха поднимется до отметки +24 градуса. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, местами пройдут кратковременные дожди. Уже с 3 июля погода резко изменится. К концу недели воздух прогреется до отметки плюс 17–19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. В первую декаду месяца температура останется достаточно низкой, писал News.ru.