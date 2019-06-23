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Москвичей ждёт расплата за знойный июнь. Синоптики предупредили о вторжении фронта, который принесёт в столичный регион дожди и холодную погоду.

Сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на 4 градуса, выпало всего 17% месячной нормы остатков. А впереди нас ждёт мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень, — рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели погода будет вполне комфортной. Столбики термометров покажут отметку 21-24 градуса тепла. Однако уже в конце недели москвичам придётся достать из шкафов тёплую одежду. Температурный фон понизится до 12-17 градусов днём и 5-10 градусов ночью. В столице пройдут дожди. По прогнозам Гидрометцентра, ожидается минимум 25 миллиметров осадков или треть месячной нормы.

Ранее, как писал News.ru, синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье 23 июня. В столице ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха составит 23–25 градусов тепла.