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Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Михаил Терещенко/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей Москвы ожидает «замечательная» погода в новогоднюю ночь.

«Сейчас избыток снега, большое количество, и это радует, это — удовольствие для жителей умеренных широт. Сейчас в Москве высота снежного покрова от 26 до 31 см, а в Подмосковье — до 34 см», — сказал Вильфанд.

По его словам, с первых часов нового года атмосферное давление будет понижаться, а температура — повышаться, пишет АГН «Москва».

«Достаточно однородный режим погоды в течение ближайших трех дней. Ночные температуры — от минус 7 до минус 10 ночью, минус 5−6 днем, каких-то катаклизмов не ожидаем», — подытожил он.

Как ранее писал News.ru, уникальные астрономические явления — звёздный дождь и полное лунное затмение — смогут наблюдать москвичи в январе 2019 года. 21 января при благоприятной погоде можно будет увидеть первое в этом году полное лунное затмение, информирует «Москва 24». Оно начнётся в 06:34 и закончится в 09:51. Красноватый оттенок Луна приобретает в момент, когда Земля начинает отбрасывать на неё тень.


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