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Новые тарифы на эвакуацию авто вступили в силу

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жителям Москвы напомнили об изменении с 1 января стоимости эвакуации автомобилей, которые нарушили правила парковки.

По данным пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), при корректировке тарифа были учтены инфляция и пересчёты экономически обоснованной цены.

«Изменение составит 4% для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%», — уточнили в АМПП.

Решение связано с тем, что за время работы службы эвакуации выросли затраты на топливо, зарплату для водителей и техников, ремонт и обслуживание машин.

Цена за сутки хранения для автомобиля категории А теперь составляет 520 рублей, категории В и D разрешённой максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, осталась прежней, на уровне 1 тыс. рублей, категории D разрешённой максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей — 2,2 тыс. рублей, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что после введения новых правил пользования парковками в Москве на 15% снизилось число водителей, которые злоупотребляли правом бесплатной стоянки. До этого автомобилисты не всегда соблюдали правило, согласно которому за парковку можно не платить первые 15 минут.


#москва #цены #автомобили #тарифы #ПАРКОВКА #АМПП
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