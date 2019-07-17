https://static.news.ru/photo/19ac86e6-a8a2-11e9-82f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, избивший стюарда самолёта «Аэрофлота», направлявшегося из Москвы в Тель-Авив, получил шесть месяцев заключения в колонии-поселения.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, дебошир признал свою вину и принёс извинения экипажу лайнера, передаёт « Интерфакс ».

Полёт состоялся в феврале 2018 года. Тогда подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться в адрес работников авиакомпании и других пассажиров. Он не реагировал на замечания пилота, а также напал на бортпроводника.

Ранее News.ru сообщал, что один из сотрудников авиакомпании «Победа» попал в больницу после того, как на него напал мужчина, опоздавший на самолёт. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля в столичном аэропорту Внуково.